Бывший министр обороны Сердюков вошел в совет директоров ОАК

Бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова избрали в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), сообщается на сайте компании.

Всего акционеры корпорации избрали в совет директоров 11 человек. Среди них — глава Минпромторга Денис Мантуров, замминистра обороны Юрий Борисов, замминистра экономического развития Евгений Елин, замминистра финансов Андрей Иванов и замминистра транспорта Валерий Окулов.

Накануне Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «Камаза». Он сменил в составе совета бывшего председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева. Сердюков в настоящее время занимает пост индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех».

Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров российского производителя грузовиков «КамАЗ» в марте, кроме того в конце февраля правительство выдвинуло Сердюкова кандидатом в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации».

Анатолий Сердюков возглавлял министерство обороны с 2007 по 2012 года. Его отправили в отставку из-за уголовного дела о хищениях в «Оборонсервисе». Дело в отношении Сердюкова было прекращено в связи с амнистией.