«Коммерсант»: суд арестовал пятерых офицеров ФСБ по делу о взятке

Московский окружной военный суд арестовал пятерых сотрудников управления Федеральной службы безопасности по Москве и области по делу о взятках. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник в ФСБ.

Двое из них, по данным газеты, — заместитель начальника 7-го межрайонного управления Алексей Круглов и оперативник Роман Надеждин подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Остальных фигурантов дела: начальника отделения УФСБ по городу Балашихе Дениса Семенова, оперативников Алексея Винокурова и Артура Юсуфова обвиняют в посредничестве получения взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Дело ведет 51-м военный следственный отдел (ВСО) СКР по Москве.

По версии следствия, подозреваемые рассчитывали получить деньги с руководства предприятия АО «Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева», при проверке которого сотрудники ФСБ якобы выявили нарушения, связанные с оформлением работников института. Директору АО Игору Григорьеву пригрозили уголовным делом об особо крупном мошенничестве или растрате в случае, если руководство не выплатит по несколько миллионов рублей за каждую «мертвую душу», якобы найденную на предприятии.

Вместо этого Игорь Григорьев обратился с заявлением о вымогательстве в управление собственной безопасности ФСБ. После чего компания начала вести переговоры с вымогателями под контролем вышестоящих офицеров ФСБ, по итогам которых было решено, что отступные составят 3 млн рублей.

Передача взятки состоялась в «Макдоналдсе», вместо 3 млн полковник Алексей Круглов получил два миллиона рублей и бумажную «куклу» — его тут же задержали. Остальных фигурантов дела взяли на рабочих местах.

Двоих фигурантов дела, офицеров Надеждина и Винокурова суд отправил под домашний арест — они признали свою вину и решили сотрудничать со следствием. Остальных подозреваемых, не признающих вину, отправили в СИЗО.