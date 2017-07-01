Правительство США предупредило энергетические компании о хакерских атаках

Правительство США предупредило американских бизнесменов о хакерской кампании, нацеленной против фирм, работающих в ядерной, энергетической и промышленной отраслях страны. Соответствующий доклад совместно подготовили министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает Reuters.

По данным американских спецслужб, хакеры с мая используют фишинговые письма для сбора информации и получения доступа к сетям интересующих их компаний.

Ранее компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Позднее стало также известно об атаках на компьютеры в США, Индии и Китае.

Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы. За два дня вирус-вымогатель принес хакерам больше $10 тысяч.