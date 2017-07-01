Генпрокуратура Украины сообщила о новых обвинениях против Януковича

Генеральная прокуратура Украины готовит новые обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу в совершении тяжких преступлений в отношении митингующих в феврале 2014 года на Евромайдане. Об этом сообщил в своем фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокуратура также подготовила новое обвинение экс-министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, бывшему замглавы МВД Виктору Ратушняку, экс-главе Службы безопасности Украины (СБУ) Александру Якименко, первому заместителю председателя СБУ Владимиру Тоцкому, а также экс-заместителю начальника — начальнику милиции общественной безопасности главного управления МВД Украины в Киеве Петру Федчуку.

Луценко уточнил, что они обвиняются в «незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, в организации превышения работниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий», а также в «умышленном убийстве двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения» и в «организации террористического акта».

Напомним, Виктора Януковича обвиняют в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести на Украину войска. Дело о госизмене в Оболонском районном суде Киева начали рассматривать 4 мая 2017 года. Государственный обвинитель на процессе, прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко просит суд дать Януковичу пожизненное заключение.

С весны 2014 года и по настоящее время Янукович проживает в России.