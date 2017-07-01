Число пострадавших во время шторма в Москве выросло до 16 человек

Число пострадавших во время шторма в Москве увеличилось до 16 человек. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, 12 человек доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим оказали помощь на месте. При этом жертвами шторма в Москве и Подмосковье стали два человека.

В Москве, как уточняет агентство, шквалистый ветер повалил более 1150 деревьев, 95 автомашин были повреждены.

В Подмосковье из-за непогоды произошло отключение энергоснабжения в 79 населенных пунктах. Почти 1400 жилых домов, в которых проживают более 3800 человек, оказались обесточенными.

Ранее сообщалось, что в результате удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья погиб мужчина.

30 июня над Москвой и Подмосковьем прошел грозовой фронт. Синоптики прогнозировали, что этот шторм может побить многолетний рекорд по числу выпавших осадков.

Из-за шторма в аэропортах Москвы задержали больше 200 рейсов, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписание».