Минимальный размер оплаты труда в России вырос на 300 рублей

С 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) россиян увеличился с 7500 до 7800 рублей. Таким образом, повышение МРОТ составило 4%. Об этом сообщает ТАСС.

Работодатель не может устанавливать месячную зарплату ниже этой суммы.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, «повышение в 2017 году коснется 0,89 млн работников. Из них 72% — это работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях».

10 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что за два года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат до прожиточного минимума.

Напомним, что за IV квартал 2016 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в целом по России составил 10466 рублей.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал документ об увеличении МРОТ на 300 рублей, т.е. до 7,8 тысячи рублей