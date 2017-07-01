Во Владивостоке на праздничном шествии задержали городского депутата и координатора штаба Навального

Во Владивостоке на шествии трудовых коллективов города «Владивосток! Здесь хочется жить» полиция задержала депутата городской думы Владивостока и координатора местного штаба политика Алексея Навального Юрия Кучина. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Как рассказал Кучин «Эху Москвы», поводом для задержания стал плакат с текстом «Рыба гниет с головы», на котором была изображена рыба с двумя головами, «напоминающими шарж» на президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Правоохранители составили на Кучина протокол по статье о нарушении правил проведения митинга (статья 20.2 часть 8 КоАП). Как отмечает издание, теперь Кучину грозит штраф до 150 тысяч рублей или административный арест сроком до 30 суток.

Активист также рассказал, что не стал дожидаться судебного решения и покинул здание полиции.

Кроме Кучина на праздничном шествии задержали еще двоих активистов — Андрея Яроцкого и Виталия Зубец. Их отвезли в отделение полиции, где они ожидают решение суда.

Ранее полиция задержала Юрия Кучина у входа в гостиницу, где он остановился, чтобы избежать задержания перед протестной акцией против коррупции 12 июня, анонсированной политиком Алексеем Навальным. Позднее Кучина оштрафовали на 20 тыс. руб. за несогласованную акцию.