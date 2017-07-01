СБУ обвинила российские спецслужбы в причастности к атаке вируса Petya

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в причастности к кибератаке на системы украинских учреждений и компаний с помощью вируса Petya.А. Об этом говорится в сообщении ведомства.

СБУ утверждает, что сам вирус-вымогатель был только прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Вирус якобы должен был уничтожить важные данные, а также нарушить работу государственных и частных учреждений страны для распространения панических настроений среди населения. По мнению СБУ, «обогащение» не было целью кибератаки. Об этом якобы свидетельствует «отсутствие реального механизма завладения средствами». В ведомстве также отмечают, что заражение было спланировано и осуществлено заранее.

По данным украинской спецслужбы, к атакам причастны те же хакерские группировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием ШПЗ «TeleBots» и «Blackenergy». «Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ», — заключают в ведомстве.

«Оно (заражение, — ред.) происходило в несколько этапов и стартовал накануне национального государственного праздника. Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников. На самом же деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Ранее компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Позднее стало также известно об атаках на компьютеры в США, Индии и Китае.

Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы. За два дня вирус-вымогатель принес хакерам больше $10 тысяч.