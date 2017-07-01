Вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах в России

С 1 июля в России вступил в силу закон, регулирующий работу онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Как отмечает надзорное ведомство, владельцам онлайн-кинотеатров(аудиовизуальных сервисов) запрещается распространять информацию, «причиняющую вред здоровью и развитию детей», а также распространять данные, представляющие гостайну и материалы, содержащие призывы к терроризму.

Этот закон президент России Владимир Путин подписал 1 мая. Согласно документу, владельцем онлайн-кинотеатра может быть только гражданин России или российское юридическое лицо. При этом иностранные физические или юридические лица могут владеть не более 20% акций аудиовизуального сервиса.

Аудиовизуальными сервисами будут считаться сайты, которые посещают более 100 тысяч пользователей в сутки. Такие ресурсы включат в специальный реестр, создавать и вести который будет Роскомнадзор.

Под определение аудиовизуального сервиса не подпадают информационные ресурсы, зарегистрированные в качестве сетевых изданий, а также поисковые системы и информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями интернета (например, YouTube).

Андрей Дубровский