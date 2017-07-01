Кремль провел для губернаторов семинар в преддверии выборов

Администрация президента организовала семинар для глав регионов, в которых этой осенью пройдут губернаторские выборы. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

По данным издания, на семинаре обсуждались экономические вопросы. «В целом это был такой практикум со стороны правительства для тех, кто на выборы идет»,— рассказал источник издания. По его словам, сами выборы на встрече не обсуждались.

При этом другой источник РБК уточняет, что участники обсудили межбюджетные отношения, «которые сейчас обострились». «Бюджетные трансферты регионам сокращаются, Минфин ужесточил контроль за субсидиями, усилил ответственность за недостижение целевых показателей по региональным финансам»,— пояснил собеседник.

Как отмечает РБК, семинар, длинной в три дня, начался 29 июня. Перед губернаторами выступали: министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов, глава Росавтодора Роман Старовойт, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, глава ФНС Михаил Мишустин и генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в Кремле решили не пускать на предстоящие губернаторские выборы «сильных оппонентов» действующей власти — кандидаты якобы не смогут пройти муниципальный фильтр.

Такое решение источник газеты объяснил опасениями администрации президента, что люди «не захотят голосовать два раза подряд». Разрыв между региональными и президентскими выборами небольшой, отмечает издание.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы. В следующем, 2018 году, россияне проголосуют за нового президента страны.

Андрей Дубровский