Белый дом раскрыл зарплаты сотрудников администрации Трампа

Белый дом опубликовал данные о зарплатах сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. Соответствующий список опубликован на сайте Белого дома.

В декларации указаны 378 человек. Самую большую зарплату в администрации президента получает старший советник американского лидера по политике Марк Хаус — $187,1 тыс. в год. Пресс-секретарь президента Шон Спайсер получает 179,7 тысяч долларов, а его коллега Сара Сандерс — 165 тысяч. Самая маленькая зарплата в 30 тысяч долларов — у главы Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона.

Помимо остальных чиновников, в декларации указаны зять президента и его старший помощник Джаред Кушнер и дочь — Иванка Трамп, работающая советником президента. У обоих в декларации указана нулевая зарплата.

Ранее бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало финансовую декларацию президента Дональда Трампа за 2016 год. Согласно 98-страничному документу, в целом Трамп получает доходы от 565 различных компаний и организаций.

В частности, Трамп получил $298 млн дохода от владения полями для гольфа, $19,7 млн благодаря отелю в Вашингтоне, который открылся в сентябре 2016 года, а также $37,2 млн от курорта «Мар-а-Лаго» в штате Флорида. Кроме того, американский президент получил гонорар за свои книги в размере $7 млн и пенсию в $84 тысяч от Гильдии киноактеров США.

Андрей Дубровский