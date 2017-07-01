В результате грозы в Подмосковье погиб мужчина

В Дмитровской районе погиб мужчина, после того как во время грозы на его квадроцикл упало дерево, сообщил источник Интерфаксу.

«По предварительной информации, в 13:20 во время грозы на квадроцикл упало дерево, 44-летний водитель получил травмы несовместимые с жизнью», — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что из-за грозы 30 июня погибли два человека. Кроме того, девять человек пострадали, среди них — двое мужчин и семь женщин.

В пятницу, 30 июня, над Моской и Подмосковьем прошел грозовой фронт. Синоптики прогнозировали, что этот шторм может побить многолетний рекорд по числу выпавших осадков.

Максим Прошкин