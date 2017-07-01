В три самолета в Шереметьево попали молнии

В аэропорту Шереметьево молнии ударили в три пассажирских лайнера на высоте 3-4 тысячи метров, сообщил источник Интерфаксу.

«Инциденты произошли накануне между 15:00 и 17:00 мск и совпали с так называемым "вторым зарядом" обрушившегося на Москву шквала», — сказал собеседник агентства.

По его словам, рейсы направлялись из Пхукета, Владивостока и Благовещенска в Москву.

Самолеты благополучно приземлились, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее МЧС по Москве предупредило, что 1 июля ожидается гроза и ветер с порывами до 17м/с.

30 июня в Москве также прошел грозовой фронт. Синоптики прогнозировали, что этот шторм может побить многолетний рекорд по числу выпавших осадков.

СМИ сообщали о двух погибших и девяти пострадавших.

Максим Прошкин