Около 20 человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе США

После ссоры в ночном клубе штата Арканзас произошла стрельба, из-за которой не менее 17 человек получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию

По информации агентства, состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, остальные получили ранение, неопасные для жизни.

BREAKING: Video shows terror inside Little Rock nightclub last night just before mass shooting that left 17 shot. pic.twitter.com/D34pQNkLkd — The Rouser (@RouserNews) July 1, 2017

Как уточняет BBC News, стрельба произошла во время концерта около 02:30 по местному времени.

Полиция штата отвергает версию теракта.

Напомним, 27 июня командование базы вооруженных сил США «Редстоунский арсенал» в американском штате Алабама объявило тревогу из-за раздавшейся на территории стрельбы.

В свою очередь, 14 июня произошла стрельба в городе Александрия, штат Виргиния (в 11 километрах к югу от Вашингтона — прим. ред.), конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов получили ранения.

Максим Прошкин