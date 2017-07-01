В квартире экс-президента Приднестровья прошли обыски

Бывший президент непризнанной Приднестровской республики Евгений Шевчук сообщил, что в его квартире, а также квартирах его родственников проходят «незаконные» обыски. Об этом Шевчук написал в фэйсбуке.

«Незаконные обыски на основании незаконно возбужденных уголовных дел дома в моей квартире, в доме в с. Строенцы, у родителей в квартире, жилье тещи не забыли», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евгений Шевчук в ночь на 28 июня сбежал на лодке в Молдавию после того, как он получил документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета.

Шевчук назвал выдумками сообщения о своем побеге в Молдавию на лодке.

Против экс-президента завели пять уголовных дел, в том числе по подозрению о присвоении народных средств. Ему также вменяют превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество.

Евгений Шевчук руководил непризнанной республикой Приднестровье с 2011 по 2016 год.

Максим Прошкин