В Италии арестовали украинского бойца по делу о гибели журналиста на Донбассе

В итальянском городе Болонья суд арестовал бойца украинского добровольческого фронта, его подозревают в причастности к гибели журналиста Андреа Роккелли и российского правозащитника и журналиста Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году, сообщает местное СМИ.

По информации газеты, итальянская сторона не уточняет в чем именно заключалась роль задержанного.

Генпрокуратура Украины сообщила, что арестованного зовут Виталий Марков. После событий на Майдане, куда он приехал из Италии в 2013 году, вступил в один из добровольческих отрядов.

Итальянские СМИ отмечают, что Марков имеет двойное гражданство.

Украинская сторона потребовала «предоставить основательные доказательства» вины задержанного или освободить его.

Напомним, 25 мая 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов. По словам ополченцев, журналисты были убиты в результате минометного обстрела поселка Андреевка.

Андреа Роккелли было 30 лет. Он — фотокорреспондент и основатель проекта Cesura.it. Роккелли работал на Кавказе, в Киргизии, в Тунисе и в Ливии во время «арабской весны».

В мае 2014 года в «Новой газете» вышел материал итальянского журналиста.

Максим Прошкин