В центре Москвы задержали проводивших пикеты против цензуры активисток
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух активисток на Крымском валу, у девушек скотчем был заклеен рот, а в руках они держали чистые листы бумаги, сообщает ОВД-Инфо.
«Во время задержания полицейские потребовали открыть их сумки, а затем, когда девушки сделали это, полицейские достаточно бесцеремонно начали рыться внутри, осматривая содержимое», — пишет интернет-ресурс.
Как отмечает издание девушки были несовершеннолетние, полиция отобрала из паспорта.
Организатором одиночных пикетов выступила движение «Протестная Москва». В твиттере движения опубликована фотография проведения подобной акции.
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Еще об одном задержании также сообщает ОВД-Инфо: «В центре Москвы во время одиночного пикета против цензуры задержана Вероника Быкадарова».
Девушка доставлена в ОВД «Китай-город».
В мае президент России Владимир Путин ввел ограничения на митинги во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Согласно документу, все публичные мероприятия и митинги будут проходить только в тех местах и в то время, которое определит местная администрация.
Особые правила будут действовать в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.
Максим Прошкин