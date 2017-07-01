В центре Москвы задержали проводивших пикеты против цензуры активисток

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух активисток на Крымском валу, у девушек скотчем был заклеен рот, а в руках они держали чистые листы бумаги, сообщает ОВД-Инфо.

«Во время задержания полицейские потребовали открыть их сумки, а затем, когда девушки сделали это, полицейские достаточно бесцеремонно начали рыться внутри, осматривая содержимое», — пишет интернет-ресурс.

Как отмечает издание девушки были несовершеннолетние, полиция отобрала из паспорта.

Организатором одиночных пикетов выступила движение «Протестная Москва». В твиттере движения опубликована фотография проведения подобной акции.

Еще об одном задержании также сообщает ОВД-Инфо: «В центре Москвы во время одиночного пикета против цензуры задержана Вероника Быкадарова».

Девушка доставлена в ОВД «Китай-город».

В мае президент России Владимир Путин ввел ограничения на митинги во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Согласно документу, все публичные мероприятия и митинги будут проходить только в тех местах и в то время, которое определит местная администрация.

Особые правила будут действовать в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Максим Прошкин