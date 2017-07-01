Путин подписал закон о реновации жилья в Москве

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации столичного жилья. Об этом сообщается на официальном интернет портале правовой информации.

Одобрение Совета Федерации закон получил 28 июня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у Совета Федерации нет юридических оснований отклонить закон о реновации, документ доработан с учетом интересов граждан.

14 июня Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации. 9 июня депутаты проголосовали за законопроект во втором чтении и рекомендованные поправки.

В законопроекте появилось более ста поправок: по правилам вхождения в программу реновации и выходу из нее, по компенсациям за снесенное жилье и механизмам изъятия. «Новая газета» подробно разбирала изменения в документе

Первое чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы прошло 20 апреля.

Принятие закона сопровождалось протестными акциями и задержаниями. Активисты не раз выходили к Госдуме для проведения одиночных пикетов.

В рамках программы реновации власти Москвы намерены снести более четырех тысяч домов. Предполагается, что из-за дополнительно построенного жилья население столицы вырастет на полмиллиона человек.

Максим Прошкин