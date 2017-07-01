В Киеве предложили альтернативу визовому режиму с Россией

Вместо визового режима с Россией можно регистрировать въезжающих на Украину россиян на «специальных сайтах», с такой инициативой выступил депутат Верховный Рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112».

«Самый главный способ борьбы с терроризмом и диверсией — это заранее проверять, кто к нам приезжает. Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрация на электронных сайтах», —сказал Геращенко.

По его словам, введение визового режима с Россией будет тогда, когда Украина будет к этому «готова» и украинский МИД сначала должен подготовить план, так как российская сторона в качестве ответной меры тоже введет визовый режим.

Напомним, 17 мая Председатель Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел Мальты (председательствует в ЕС) Кармело Абела подписали соглашение о предоставлении Украине безвизового режима.

На торжественной церемонии в Страсбурге присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Ранее он назвал безвизовый режим с Евросоюзом «окончательным разводом» украинцев с Россией.

Переговоры между ЕС и Украиной о введении безвизового режима начались в 2008 году.

Максим Прошкин