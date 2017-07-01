Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект вводит понятие «зеркального» сайта. Инициировать блокировку таких сайтов-копий смогут не только государственные органы, но и правообладатели.

Поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Как ранее заявлял министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, законопроект касается только авторского права и будет направлен на защиту российских производителей контента, в первую очередь, киноиндустрии, где производители «больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять».

При этом зарубежные правообладатели тоже смогут обратиться за защитой своей интеллектуальной собственности, но приоритетом для правительства являются правообладатели из России.

Закон начинает действовать с 1 октября 2017 года. Текст документа был принят в третьем чтении Госдумой 23 июня и одобрен Совфедом 28 июня.

Максим Прошкин