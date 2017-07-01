Президент разрешил засекречивать ФСО персональные данные чиновников

Президент России подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны (ФСО), формулировки закона позволяют засекретить информацию об имуществе чиновников. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума одобрила законопроект в третьем чтении 2 июня этого года. Законопроект внес в Госдуму в феврале президент Владимир Путин. Документ наделяет ФСО полномочиями по обеспечению защиты персональных данных лиц, находящихся под госохраной. Эти поправки были внесены во втором чтении законопроекта.

Кроме этого, спецслужба сможет «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны», а также бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты.

Одновременно вводится ряд ограничений для сотрудников госохраны. После вступления документа в силу, сотрудники ФСО будут обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию. Кроме этого, они не смогут сообщать в СМИ и в соцсетях о факте своей принадлежности к спецслужбе, размещать фотографии и видео о себе и своих коллегах.

По мнению замглавы Transparency International Ильи Шуманова, принятие документа приведет к тому, что из всех публичных реестров исчезнет информация о президенте, премьер-министре, генпрокуроре, руководителе Следственного комитета, спикерах Госдумы и председателях Верховного и Конституционного суда, а также сведения об их близких.

Однако глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») пояснял, что после принятия закона декларации охраняемых объектов будут публиковаться в обычном режиме. По его словам, под запретом окажется только информация о местах проживания и пребывания охраняемых ФСО лиц. Это связано с необходимостью обезопасить их от возможных угроз, например, терактов.

В конце марта глава государства подписал указ, наделяющий ФСО правом принимать решения об изъятии земельных участков для государственных нужд. ФСО обратилась к президенту с соответствующей просьбой летом прошлого года. Позже с аналогичной просьбой к президенту обратилась Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Максим Прошкин