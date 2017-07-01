СМИ: Украина может потребовать компенсацию из-за строительства моста в Крыму

Власти Киева могут потребовать от России компенсацию за простой портов Мариуполя и Бердянска во время строительства моста в Крым, сообщает украинская Deutsche Welle со ссылкой на ответ МИД Украины в ответ на запрос издания.

По информации издания, украинская сторона оценила ущерб от простоя портов во время строительства арок моста в 500 млн гривен или 20 млн долларов.

По словам заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, в результате действий российской стороны снизится рентабельность металлургических предприятий региона.

В Киеве уверены, что Россия нарушает международные конвенции, в том числе в Керченском проливе.

В свою очередь, начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков рассказал РИА Новостям, что работы будут осуществляться в специально отведенное время и что пролив перекрыт не будет.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому строить мост в Крым через Керченский пролив будет компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Стоимость строительства оценивается почти в 228 млрд рублей.



Максим Прошкин