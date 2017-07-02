В Татарстане возбудили уголовные дела после ДТП с 13 жертвами
В Татарстане после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, жертвами которого стали 13 человек, возбудили два уголовных дела. Об этом сообщается на сайте МВД по республике Татарстан.
По данным министерства, трагедия произошла недалеко от города Заинск. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Самара-Ижевск, врезался в движущийся в попутном направлении грузовик, буксируемый на жесткой сцепке «Камазом». После удара автобус опрокинулся и загорелся.
«Точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров в настоящее время выясняется, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков. В настоящее время планируется задержание как водителя грузовика, так и двоих водителей автобуса», — говорится в сообщении МВД.
Как рассказали агентству РИА-Новости в Минздраве, в момент столкновения в автобусе находилось 28 человек, включая водителя — 13 из них погибли, 15 человек пострадали. 12 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Среди погибших было двое детей.
Как уточняют в МВД, после ДТП возбуждено два уголовных дела – по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц), а также по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).