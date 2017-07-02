В Татарстане возбудили уголовные дела после ДТП с 13 жертвами

В Татарстане после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, жертвами которого стали 13 человек, возбудили два уголовных дела. Об этом сообщается на сайте МВД по республике Татарстан.

Фото: МЧС России по республике Татарстан

По данным министерства, трагедия произошла недалеко от города Заинск. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Самара-Ижевск, врезался в движущийся в попутном направлении грузовик, буксируемый на жесткой сцепке «Камазом». После удара автобус опрокинулся и загорелся.

«Точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров в настоящее время выясняется, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков. В настоящее время планируется задержание как водителя грузовика, так и двоих водителей автобуса», — говорится в сообщении МВД.

Фото: МЧС России по республике Татарстан

Как рассказали агентству РИА-Новости в Минздраве, в момент столкновения в автобусе находилось 28 человек, включая водителя — 13 из них погибли, 15 человек пострадали. 12 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. Среди погибших было двое детей.

Как уточняют в МВД, после ДТП возбуждено два уголовных дела – по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц), а также по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).