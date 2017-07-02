В Лондоне прошел многотысячный митинг против политики правительства

В Лондоне прошла многотысячная акция протеста против экономической политики правительства. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным телерадиовещательной службы, акцию организовала группа активистов, которые выступают против политики «жесткой бюджетной экономии», которой придерживаются представители Консервативной партии. Участники митинга потребовали отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Среди протестующих был политик Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии. На своей странице в фейсбуке он написал, что лейбористы планируют победить на следующих выборах и смогут построить страну, которая «будет работать для всех, а не для некоторых». По словам Корбина, у Терезы Мэй «нет мандата и никакого плана» для Великобритании.

Правительство страны пока никак не прокомментировало произошедшее.

Напомним, в начале июня партия консерваторов во главе с премьер-министром не смогла набрать необходимого количества голосов на досрочных выборах. В итоге Великобритания получила «подвешенный» парламент. Не смотря на это, Тереза Мэй отказалась уходить в отставку и получила у королевы Елизаветы II право сформировать правительство.