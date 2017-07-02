В Татарстане объявили 2 июля днем траура

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении траура в связи с крупной автомобильной аварией в республике. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

«Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе Республики Татарстан 2 июля 2017 года, соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 2 июля 2017 года днем траура», — говорится в тексте указа.

Ранее в воскресенье водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Самара-Ижевск, врезался в движущийся в попутном направлении грузовик, буксируемый на жесткой сцепке «Камазом». После удара автобус опрокинулся и загорелся. При столкновении погибли 13 человек, 15 человек пострадали, из них 12 госпитализированы в тяжелом состоянии.

По предварительным данным Следственного Комитета, авария произошла из-за того, что водителя автобуса ослепили фары грузовика.