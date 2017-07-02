Музыканта Дельфина не пустили в Киев на фестиваль

Российского музыканта Дельфина (Андрея Лысикова) не пустили на концерт в в столицу Украины. Об этом он сообщил на странице фестиваля Atlas Weekend в фейсбуке.

«Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен», — написал он.

Дельфин отметил, что остальные участники группы смогли пересечь границу, и концерт состоится.

«Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо», — добавил музыкант.

Как сообщила РБК представитель Дельфина Елена Грачева, во время концерта в Киеве тексты исполнителя будут под музыку появляться на экране. «Таким образом они (участники группы — ред.) выразят свое отношение к случившемуся», — сказала она.

Напомним, ранее российская певица Юлия Самойлова не смогла принять участие в «Евровидении-2017» из-за того, что власти Украины запретили ей въезд в страну в течение трех лет. Киев мотивировал запрет на въезд тем, что Самойлова в 2015 году выступала в Крыму и тем самым нарушила украинское законодательство.