Чудновец выдвинули в губернаторы Свердловской области

Осужденная за репост в соцсети Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области от Интернациональной партии России. Об этом сообщается на ее странице в фейсбуке, где власть трансляция собрания партии.

На видео около десяти человек голосуют за кандидатуру Чудновец.

«Это невообразимый восторг. Я увидела работу команды, они единогласно за меня проголосовали», — сказала она.

Ранее Евгения Чудновец заявила о своем намерении баллотироваться в губернаторы.

«Я не успела еще разобраться, как работает на практике конституционное право избираться. Моя глобальная цель — изменить мир и Свердловскую область к лучшему», — заявила активистка в конце мая.

Тогда же она выразила уверенность в том, что ее выдвижение поддержит президент России Владимир Путин.

«Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул», — добавила Чудновец.

Напомним, Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере «Красные орлы». По словам Чудновец, она хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. После освобождения Чудновец заявила, что намерена заняться правами осужденных женщин.