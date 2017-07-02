В Нижнем Новгороде в офисе руководителя «Открытой России» выбили дверь

В Нижнем Новгороде выбили дверь в офисе руководителя регионального отделения «Открытой России» Ильи Николаева. Об этом он сообщил на личной странице в фейсбуке.

«Вот и первое предупреждение за деятельность в "Открытой России". Выбили дверь в офисе, ничего не взяли, кроме флага движения, висящего на стене», — написал он.

В беседе с «Новой газетой» Илья Николаев рассказал, что узнал о взломе от собственника помещения и в данным момент находится на пути в офис.

Присутствующий на месте член «Открытой России» Николай Николаев сообщил, что дверь выбивали ногами, а из офиса похитили флаг движения и дипломы сотрудников о высшем образовании, при этом компьютеры и принтеры остались на месте.

«Это сделано демонстративно, так не грабят. Мы арендуем помещение в офисном центре, во дворе стоит шлагбаум, по периметру — камеры, магнитные двери на нашем этаже, сюда непросто попасть», — сказал он «Новой газете».

На данный момент в офисе «Открытой России» в Нижнем Новгороде работает оперативная группа, которая выяснят обстоятельства произошедшего.

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