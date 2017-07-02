По делу об автокатастрофе в Татарстане задержали гендиректора транспортной компании

В рамках расследования дела об автокатастрофе в Татарстане задержана генеральный директор «Евразийской корпорации автовокзалов». Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета.

Как отмечает Интерфакс, именно «Евразийская корпорация автовокзалов» организовала рейс автобуса, попавшего в ДТП. В компании были проведены обыски, после чего гендиректора Оксану Никитину задержали.

«В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия, рассматриваются все версии, в том числе совершение ДТП в результате ослепления фарами грузовика. Устанавливаются личности погибших. Назначены судебно-медицинские и автотранспортные экспертизы», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, прокуратура Татарстана передала следователям уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), которое ранее завело республиканское МВД.

Ранее в воскресенье водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Самара-Ижевск, врезался в движущийся в попутном направлении грузовик, буксируемый на жесткой сцепке «Камазом». После удара автобус опрокинулся и загорелся. При столкновении погибли 14 человек, более 10 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

2 июля объявлено в Татарстане днем траура.