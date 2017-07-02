В результате теракта в Дамаске погибли 19 человек

При взрыве, который устроил террорист-смертник в сирийской столице Дамаске, погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным СМИ, стреми погибших числятся семь сотрудников правоохранительных органов, однако личности десяти человек пока не установлен.

Ранее террорист-смертник, которого преследовали силы безопасности, подорвал заминированный автомобиль на площади Тахрир. Всего властями были обнаружены три заминированных автомобиля, два из которых были уничтожили на западе Дамаска.

Теракт стал самым масштабным в Дамаске за последние несколько месяцев.