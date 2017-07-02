Президент подписал поправки в бюджет 2017 года

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2017 год увеличится на 1,191 трлн рублей и составит 14 трлн 678 млрд рублей.

В то же время расходы бюджета увеличатся на 361,8 млрд рублей — до 16 трлн 602,6 млрд рублей.

Поправки снижают дефицит бюджета до 2,1% ВВП с ранее запланированных 3,2% ВВП.

Федеральный закон об изменениях в бюджет был принят Госдумой 21 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

Ранее «Ведомости» сообщили, что правительство одобрило предложенные Минфином проектировки бюджета на 2018–2020 годы, которые не предусматривают пенсионную и налоговую и другие реформы. Из ключевых изменений в проектировках указано только бюджетное правило – расходы не могут быть выше суммы ненефтегазовых и нефтегазовых доходов и расходов на обслуживание госдолга страны.