Генконсульство Украины в Милане обратились в суд из-за ареста украинского бойца Нацгвардии

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд в связи с задержанием в Италии бойца украинского добровольческого фронта Виталия Маркива.

Согласно сообщению Генконсульства в фейсбуке, дипломаты обратились в суд «с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах его задержания, а также обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить Маркива».

«Дело о задержании гражданина Украины В.Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Милане», — отмечается в сообщении.

Накануне в итальянском городе Болонья суд арестовал гражданина Украины Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к гибели журналиста Андреа Роккелли и российского правозащитника и журналиста Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

Напомним, 25 мая 2014 года под Славянском были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов. По словам ополченцев, журналисты были убиты в результате минометного обстрела поселка Андреевка.

Андреа Роккелли было 30 лет. Он фотокорреспондент и основатель проекта Cesura.it. Роккелли работал на Кавказе, в Киргизии, в Тунисе и в Ливии во время «арабской весны».

В мае 2014 года в «Новой газете» вышел материал итальянского журналиста.