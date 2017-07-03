СМИ: Глава «Почты России» покинет компанию

«Почта России» не намерена продлевать контракт с гендиректором Дмитрием Страшновым, действие документа истекло 1 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники в компании и Минкомсвязи.

По информации агентства, на освободившееся место претендуют пять человек, среди которых и сам Страшнов. Однако окончательного решения еще не принято, поэтому будет назначен врио гендиректора, имя которого объявят 3 июля.

RNS со ссылкой на источник сообщает, что скорее всего это место займет заместитель Страшнова Ольга Осина, курирующая в компании финансовые, почтовые и административные вопросы. Она будет врио гендиректора «Почта России» до тех пор, пока компания не определится с новым гендиректором.

В декабре 2016 года стало известно, что начальнику «Почты России» Дмитрию Страшнову может грозить административное наказание.

Тогда же ФСБ провела обыски в офисе «Почты России» в рамках доследственной проверки из-за премии ее гендиректора. Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. Материалы были переданы в Следственный комитет.

В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 млрд рублей.

Ранее «Новая газета» писала, что зарплату директору «Почты России» Дмитрия Страшнова увеличат до 10 млн рублей. Также источник в Минкомсвязи сообщил, что приказ о выплате премии Страшнову проводили его заместители. При этом размер премии определил сам Страшнов, визировал документ его фактический работодатель — министр связи Николай Никифоров.

Максим Прошкин