В Хабаровске после смерти подростка наказали 11 сотрудников СИЗО

Прокуратура Хабаровска привлекла к административной ответственности 11 сотрудников СИЗО-1, в которой несовершеннолетний умер от удара током. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Как писали СМИ, инцидент произошел 26 апреля. Между двумя 17-летними заключенными произошел конфликт. Один из них, чтобы «наказать» другого, присоединил оголенный шнур от кипятильника к своей кровати, которая металлическим штырем была присоединена к кровати в соседней камере.

После того, как один из участников конфликта дотронулся до своей кровати, он скончался от удара током.

«Между ними имелся длительный конфликт, который сопровождался взаимными оскорблениями путем перекрикивания через стену камер и высказывания угроз физической расправы, о чем сотрудники учреждения достоверно знали», — уверены в прокуратуре.

По правилам содержания в СИЗО, не допускаются переговоры, передача каких-либо предметов и переписка подозреваемых. Однако «сотрудниками учреждения не принято надлежащих мер для изоляции заключенных и предотвращения конфликта между ними», говорится в сообщени.

В отношении ряда сотрудников приняты решения о лишении и снижении специальных квалификационных званий.

Подростка, убившего своего соседа привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Максим Прошкин