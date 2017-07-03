СМИ узнали о рекордном оттоке иностранных инвестиций из России

Иностранные инвесторы вывели из российских акций с конца февраля более $1,6 млрд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Ренессанс Капитала».

Газета также приводит информацию Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), согласно которой зарубежные инвесторы сокращают свои вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок. За 22 — 28 июня из таких фондов вывели более 83 млн долларов.

«Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран», — утверждает «Коммерсант».

Среди причин нежелания иностранных инвесторов вкладываться в российские фонды эксперты называют неоправдавшиеся ожидания от сближения Москвы и Вашингтона, подготовка новых санкций Сенатом США, а также продление санкций Евросоюзом.

Как отмечает газета, подобная ситуация складывалась в 2013 году. На тот момент в течение семи месяцев из российских активов иностранные инвесторы вывели $2,47 млрд.

Максим Прошкин