Минкомсвязи назначило врио гендиректора «Почты России»

На пост временно исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «Почта России» назначена Ольга Осина, которая была заместителем экс-гендиректора компании Дмитрия Страшнова, сообщил в твиттере министр связи Николай Никифоров.

До этого Осина занималась делами по финансовым, правовым и административным вопросам «Почты России».

Ранее СМИ сообщили, что почтовый оператор не собирается продлевать контракт со Страшновым, действие документа истекло 1 июня. На освободившееся место претендовали пять человек, среди которых был и сам Страшнов.

Однако потом в прессе появиласт информация, что скорее всего место врио гендиректора займет Осина.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что начальнику «Почты России» Дмитрию Страшнову может грозить административное наказание.

Тогда же ФСБ провела обыски в офисе «Почты России» в рамках доследственной проверки из-за премии ее гендиректора. Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. Материалы были переданы в Следственный комитет.

В ведомстве отмечали, что премия рассчитана по данным о чистой прибыли компании за 2014 год, которая образовалась за счет целевого финансирования из федерального бюджета, покрывшего убытки свыше 4 млрд рублей.

Ранее «Новая газета» писала, что зарплату директору «Почты России» Дмитрия Страшнова увеличат до 10 млн рублей. Также источник в Минкомсвязи сообщил, что приказ о выплате премии Страшнову проводили его заместители. При этом размер премии определил сам Страшнов, визировал документ его фактический работодатель — министр связи Николай Никифоров.

Максим Прошкин