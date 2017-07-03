В России к 2024 году планируют увеличить скорость интернета в 8 раз

Минкомсвязи подготовило программу «Цифровая экономика», согласно которой к 2024 году 97% домохозяйств будут иметь доступ в интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с, сейчас средняя скорость равна 12 МБит/с, сообщает РБК.

Согласно докладу, который составляли для президента страны Владимира Путина, все города с населением более миллиона человек должны быть покрыты сетью 5G также к 2024 году.

Более того, ко второму кварталу 2019 года чиновники хотят, чтобы на все импортируемые в Россию компьютеры обязательно устанавливались российские антивирусные программы.

Программа также предпологает, что к 2024 году в стране появиться не менее десяти конкуретноспособных на мировом рынке компаний в сфере высоких технологий (большие данные, нейротехнологии, квантовые технологии, промышленный интернет, робототехника, виртуальная и дополненная реальности).

А также десять «отраслевых/индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики».

Автора текста ожидают, что к концу программы доля иностранного компьютерного оборудования в госзакупках составит не более 50%, а программного обеспечения — до 10%.

Максим Прошкин