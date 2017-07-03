Россияне назвали ураган и «прямую линию» с Путиным самыми яркими событиями июня

«Левада-центр» провел опрос, согласно которому «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, ураган в центральной части страны и холодное лето вошли в тройку самых запоминающихся событий июня для россиян. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно исследованию, гражданам России запомнилась информация об ухудшении уровня жизни в стране и история с погибшим в ДТП 6-летним мальчиком в Балашихе.

Кроме того, каждый десятый вспомнил о митингах против коррупции 12 июня, о мощах Николая Чудотворца и о массовом убийстве в Тверской области.

Как отмечает агентство, респонденты сами называли события, список событий им не предлагался. Всего в исследовании приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Ранее в Госдуме собирались заказать провести соцопрос, чтобы выяснить, что о работе нижней палаты парламента думают россияне, при чем потратить на это готовы 29,3 млн рублей.

По информации агентства, исполнителя опросов определят к середине июля. Он должен будет обзвонить «целевые группы» и экспертов, выявить ожидания людей и выяснить возможные риски «принятия отдельных нормативно-правовых актов».

СМИ писали, что в Кремле после антикоррупционных митингов 12 июня также поручили социологам провести опросы, чтобы выяснить отношение граждан к политику Алексею Навальному.

По данным исследований, узнаваемость Навального за последний год выросла на 10%. Согласно результатам опросов, о Навальном знают больше половины россиян (56%).

Максим Прошкин