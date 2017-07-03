СМИ: ФНС получила возможность блокировать анонимайзеры

Федеральная налоговая служба (ФНС) может блокировать сайты онлайн-казино, а также программы «обхода блокировок» для попадания на эти страницы, следует из приказа Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, который вступил в силу 27 июня, у службы появились критерии для принятия решения о блокировке тех или иных сайтов с запрещенным контентом.

Отметим, что на появление приказа обратила внимание газета «Известия».

«Анонимайзеры — это универсальный инструмент, они позволяют получить доступ к любому заблокированному сайту. Фактически ФНС должна будет блокировать любые VPN-сервисы и анонимайзеры», — говорится в материале газеты.

Официальных комментариев от ведомств пока не поступало.

Ранее Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о запрете использования технологий для доступа к заблокированным сайтам с противоправной информацией.

Текст проекта закона был внесен в Госдуму 8 июня. Авторами документа стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак и представитель КПРФ Андрей Ещенко.

В разговоре с «Новой газетой» Кудрявцев пояснил, что принятие закона поможет закрыть дополнительные каналы выхода на запрещенные ссылки, путем удаления их с ядер сети «операторов поисковых систем».

Как пояснил руководитель проекта Роскомсвобода Артем Козлюк, согласно законопроекту, под блокировку все же могут попасть поисковые сервисы, с помощью которых можно пройти по ссылкам на запрещенные ресурсы. Например, VPN сервисы, прокси-серверы, анонимайзеры, браузеры со встроенной функцией проксирования трафика, браузер Tor, специальное программное обеспечение.

В пресс-службе компании «Яндекс» заявили, что к инициативе относятся «настороженно». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев также раскритиковал законопроект о запрете «обхода блокировок».

Максим Прошкин