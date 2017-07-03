Четверо детей утонули в озере в Челябинской области

Вечером 2 июня на озере Максимка Чесменского района (около села Чесма) Челябинской области перевернулась лодка. По предварительным данным. погибли шесть человек, в том числе четверо детей, еще один мужчина числится пропавшим без вести. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Вначале спасатели обнаружили тела 10-летней девочки и 2-летнего мальчика, позже в ходе поисковых работ нашли тела 8 и 15-летнего мальчиков. Помимо этого, утонули двое мужчин, которые поплыли с берега на помощь и утонули.

РИА Новости со ссылкой на СКР уточняет, что один мужчина числится пропавшим без вести.

По данным следствия, всего в лодке было девять человек: мужчина со своими детьми идетьми родственников. Четверо детей смогли спастись после опрокидывания лодки. Они находились в алюминиевой лодке типа «Казанка».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В МЧС сообщили, что лодка перевернулась из-за перегруза. В ведомстве также отметили, что водоем Максим не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках, а на детях и мужчине не было спасательных жилетов.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился выплатить каждой из двух семей до 100 тысяч рублей, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Напомним, 19 июня аналогичная трагедия случилась на Ладожском озере в Карелии. Тогда перевернулась лодка, в которой находились пятеро несовершеннолетних — четверо молодых людей и юноша. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих до сих пор неизвестна.

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ЧП на Ладоге случилось в годовщину другой трагедии — 18 июня прошлого года на озере перевернулась лодка с детьми из лагеря «Парк-отель “Сямозеро”». В результате погибли 14 детей.