Гендиректор «Мегафона» объяснил увольнение PR-директора компании

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков заявил, что увольнение директора по связям с общественностью сотового оператора Петра Лидова не связано с его высказываниями об участниках акции протеста 12 июня.

«Петр покидает "МегаФон" с 1 августа. Об этом сроке мы договорились с ним в конце мая, когда он сообщил мне о своём желании уйти из компании в связи с переходом на другую работу», — сказано в заявлении Солдатенкова.

В конце июня «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Петр Лидов после отпуска покинет компанию. По словам собеседников издания, у «Мегафона» были нарекании к работе Лидова. В частности, из-за того, что он долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении.

Последней каплей, по данным газеты, стал твит Лидова, в котором он назвал «малолетними дегенератами» участников протестной акции в Москве.

Сам Лидов ранее заявлял, что «ни за какой твит» его никто не уволнял.

Негативную реакцию общественности вызвали два твита Лидова. В одном из них он написал, что «на Тверской был отличный праздник, пока не подтянулись малолетние дегенераты», и выразил «респект» полицейским, которые разгоняли протестующих 12 июня.

В другом случае он ретвитнул видео одного из пользователей, на котором люди бегут от ОМОНа, подписав его так: «Еще про малолетних дегенератов на Тверской».

Позднее Петр Лидов извинился за свои слова о «малолетних дегенератах с Тверской».