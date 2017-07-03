ФНС опровергла информацию о праве блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы

Федеральная налоговая служба (ФНС) не получала права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы, сообщили «Новой газете» в пресс-службе ведомства.

«ФНС России не обладает правом “блокировки” программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети “Интернет”, а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети “Интернет”, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории Российской Федерации, в том числе где содержатся такие программы», — сообщили в ФНС.

Кроме этого, там отметили, что проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» не возлагает новых полномочий на ФНС России и относится к исключительной компетенции Роскомнадзора».

Ранее газета «Известия» обратила внимание на совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора, согласно которому ФНС может блокировать сайты онлайн-казино, а также программы «обхода блокировок» для попадания на эти страницы. Издание предположило, что этот документ позволит ФНС блокировать любые VPN-сервисы и анонимайзеры.