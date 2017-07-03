В Свердловской области возбудили уголовное дело против экс-главы местного «Яблока»

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя свердловского «Яблока» Юрия Переверзева, который раньше был мэром Первоуральска, сообщается на сайте ведомства.

Дело открыто по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным Znak.com, в 2013 году Переверзев предоставил садовому некоммерческому товариществу «Озеро Глухое» земельный участок в районе 73 квартала Верх-Исетского лесхоза Широкореченского лесничества. Это решение было оформлено постановлением администрации Первоуральска. Но прокуратура и СК сочли, что администрация не имела право распоряжаться этим участком.

В начале июня Юрий Переверзев покинул свердловское «Яблоко» из-за выдвижения в губернаторы региона мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Председатель Федерального политкомитета партии Григорий Явлинский предположил, что на Переверзева оказали давление.

В 2011 году Переверзева избрали главой Первоуральска. В июле 2013 года он ушл в отставку.