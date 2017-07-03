Чаплин предсказал гибель России после выхода фильма «Матильда»

Протоиерей Всеволод Чаплин опубликовал видеообращение, в котором призвал запретить фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя, а его зрителям пригрозил древней анафемой и отлучением от церкви.

«Фильм “Матильда” непременно должен быть запрещен, потому что если он будет показан, Россия погибнет, и это будет справедливо в Божьих очах», — считает Чаплин.

Протоиерей уверен, что «мировая война неизбежна, но если этот фильм не будет показан, кто-то, наверное, да останется жить, пусть не в городах; если он будет показан, покинуть все, и это будет достойно и справедливо».

По мнению Чаплина, «не может православный христианин участвовать в съемках, раскрутке, организации показа вот этого чудовищного фильма». А зрители фильма, по его словам, попадут под древнюю анафему.

«Приятие этого фильма, влияние благожелательное к этому фильму, это грех, отлучающий от христианства», — пригрозил протоиерей.

По его словам, «сейчас, в символический день 26 октября, через 100 лет после чудовищных событий октября 17-го, готовятся новое, символическое, ритуальное цареубийство».

«[Это] плевок в нашу историю, нашу душу, в то лучшее, что у нас было. За этот плевок, за это ритуальное, новое цареубийство Россия будет страдать чудовищным образом, расплатится всем своим населением», — пообещал Чаплин.

По его словам, в фильме фальсифицируется история.

«Мы сегодня говорим о том, что неправильно обелять нацистских преступников, нельзя реабилитировать нацизм и фашизм — он запрещен в публичном пространстве — но то, что предлагается нам, это хуже, гораздо хуже нацизма и фашизма», — заявил Чаплин.

Бесовская, с его слов, ультролиберальная идеология «подменяет закон беззаконием», «объявляет законным глумлением для святынями». Она, заявляет Чаплин, победила «во многих странах, вопреки воли значительной части людей, а, может быть, и большинства».

«Эта идеология сегодня пытается поработить Россию и она более опасна, чем нацизм и фашизм в 41-м году, потому что есть огромная пятая колонна людей, которая хотят взорвать страну, лишить ее свободы через вот эту чудовищную идеологию», — уверен протоиерей.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих.

В июне она заявила, что зрителей еще не вышедшего в прокат фильма отлучили от церкви, а церковь признает «Матильду» «хулой на дух святой». В свою очередь, в РПЦ заявили, что не в курсе отлучения от церкви из-за фильма.

Всеволод Чаплин несколько лет был главой синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества. В конце 2015 года его уволили с этой и других должностей в РПЦ. Он назвал это попыткой «исключить в церкви любые независимые голоса».

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера должна состояться 25 октября.