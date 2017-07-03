В Кремле назвали причину оттока иностранного капитала из России

В Кремле считают, что рост оттока капитала из России объясняется конъюнктурными процессами и волатильностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Капитал свободно приходит в страну и свободно отсюда уходит. Это во многом конъюнктурные факторы, и на смену одним процессам приходят другие процессы, в зависимости от того, когда те или иные параметры инвестиций становятся наиболее привлекательны для инвесторов», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что отток иностранного капитала никак не связан с судебным разбирательством между АФК «Система» и «Роснефтью».

«Что касается упомянутого разбирательства, то оно происходит исключительно в судебной плоскости, и это не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране» – отметил пресс-секретарь президента.

Ранее в понедельник «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Ренессанс Капитала» сообщил, что с конца февраля иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд. О сокращении вложений иностранных инвесторов в российские фонды сообщали и в Emerging Portfolio Fund Research. По их информации, за период с 22 по 28 июля из фондов, ориентированных на российский рынок, было выведено более 83 млн долларов. Сокращение инвестиций происходило на фоне притока капитала в развивающиеся страны.

Среди причин нежелания иностранных инвесторов вкладываться в российские фонды эксперты называют несбывшиеся ожидания от сближения Москвы и Вашингтона, подготовку новых санкций Сенатом США, а также продление санкций Евросоюзом.

Юлия Костенко