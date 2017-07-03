Страховщики оценили ущерб от ливня в Москве 30 июня в 20 млн рублей

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценил ущерб от ливня 30 июня в Москве в 20 млн рублей, передает RNS.

«На текущий момент можем сказать, что первые заявления касаются подтопленных машин и не очень существенных повреждений от падения веток и града (повреждение лакокрасочного покрытия). В основном обращения идут по автокаско. Оцениваем ущерб в размере до 20 млн рублей, исходя из первых обращений», — цитирует представителя ВСС издание.

В пятницу, 30 июня, над Моской и Подмосковьем прошел грозовой фронт. В результате из-за удара молнии погибли два человека. Еще девять человек пострадали. Ветер повалил сотни деревьев. Одно из них упало на пути Московского центрального кольца.

В конце мая в столице также прошла гроза с сильными ливнями. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. Тогда число погибших в Москве и Подмосковье составило 17 человек. Ущерб от урагана в Московском регионе в 25 млн рублей.