МЧС: погибшие на озере в Челябинской области не соблюдали технику безопасности

Погибшие на озере Максимка в Челябинской области пренебрегли правилами безопасности на воде. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МЧС, передает Интерфакс.

«Они пренебрегли всем, чем только можно: использовали незарегистрированную лодку на водоеме, не оборудованном для купания и использования плавсредств. Не надели спасательные жилеты, превысили допустимую вместимость плавсредства», — сообщили в экстренных службах.

Обстоятельства трагедии еще не установлены, но губернатор области Борис Дубровский отметил, что «уже сейчас понятно, что она (трагедия –ред.) произошла вследствие пренебрежения правилами безопасности».

По словам источника агентства в правоохранительных органах, взрослые, находящиеся в лодке, были нетрезвы.

Трагедия произошла вечером 2 июня на озере Максимка в Чесменском районе Челябинской области. Из девяти находившихся в лодке человек пятеро погибли – среди них был один взрослый и трое детей. Еще два человека утонули, бросившись на помощь с берега. Двое взрослых и двое детей смогли спастись.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Юлия Костенко