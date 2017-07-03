Адвокат Навального объяснил предупреждение ФСИН о замене условного срока реальным

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выписала предупреждение политику Алексею Навальному о возможной отмене условного срока по делам «Кировлеса» и «Ив Роше» после административного нарушения 12 июня, рассказал «Новой газете» адвокат Вадим Кобзев.

По его словам, после административного нарушения ФСИН может обратиться в суд, чтобы попросить увеличить испытательный срок, заменить условное наказание на общественные работы или реальный срок.

«А есть мера реагирования без суда, одна из самых легких. Вот этот документ, который называется предупреждение. Его заносят в личное дело. И если они (ФСИН) пойдут в суд, то будут ссылаться на это предупреждение», — объяснил защитник.

На прошлой неделе пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что ФСИН предупредила Навального о возможной отмене условного срока. В разговоре с «Новой газетой» Ярмыш рассказала, что информацию об этой ей передал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией, который приходил к Навальному в спецприемник.

Сейчас Алексей Навальный находится в спецприемнике. Симоновский суд Москвы арестовал его на 30 суток за организацию несанкционированной акции против коррупции на Тверской улице в Москве. Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста с 30 до 25 суток.

Срок ареста истекает 7 июля.