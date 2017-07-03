Жители подмосковного Клина перекрыли Ленинградское шоссе из-за отключения холодной воды

Жители подмосковного города Клин перекрыли Ленинградское шоссе из-за отключения холодной воды, сообщает «Клин.инфо».

Движение по Ленинградскому проспекту на участке около Клина оказалось полностью парализовано. В забастовке участвуют около полутора сотен человек.

Как иронично отмечает портал, некоторые участники акции протеста, возможно, смогут пользоваться горячей водой в течение следующих 15 суток.

В объявлении об акции говорилось, что жители планируют «вызвать и дождаться» главу города для решения вопроса об «отключении горячей воды на неопределенный срок», сообщает телеканал РЕН-ТВ,

Издание «Серп и молот» ранее поясняло, что воду отключили на профилактику на двух улицах 13 июня, однако спустя две недели так и не включили.

Тогда в администрации города сообщили, что котельные находятся в частной собственности и были остановлены из-за неплатежей за энергоресурсы. Жителям пообещали сделать перерасчет за горячую воду и заявили, что с владельцами котельных ведутся переговоры о включении горячей воды до 1 июля.