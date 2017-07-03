SpaceX впервые вернула с МКС повторно использованный грузовик Dragon
Американская компания SpaceX впервые вернула на Землю космический грузовик Dragon после отстыковки от Международной космической станции (МКС).
«Штатное приводнение Dragon подтверждено. Завершен первый повторный полет частного космического корабля к МКС и от нее», — сказано в твиттере компании.
По информации TechCrunch, ранее в понедельник Dragon отделился от МКС, сошел с орбиты и приводнился на платформу в 8:14 (15:14 мск). Корабль пробыл в космосе месяц, его запустили 3 июня. Первый полет Dragon совершил в сентябре 2014 года. Для нового запуска корабль отремонтировали.
В конце марта 2017 года SpaceX впервые в истории совершила запуск и посадку ранее использованной первой ступени ракеты Falcon 9.
Повторное использование космических кораблей позволит сократить расходы на полеты. Сейчас стоимость запуска ракеты-носителя Falcon 9 составляет 62 млн долларов. По оценкам основателя SpaceX Илона Маска, стоимость запуска с ранее использованной первой ступень сократится почти до 40 млн долларов. При этом запуск российской ракеты-носителя «Протон» приравнивается к 65 млн долларам.